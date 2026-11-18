चक्रवात 'अकवन' से ओडिशा में तेज हवाएं चलने की आशंका, तटों पर जाने पर लगी रोक
लेखन आबिद खान
चक्रवात 'अकवन' को लेकर ओडिशा प्रशासन कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान हवाएं लगातार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी और इनके झोंके 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं।
खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने संवेदनशील तटीय इलाकों में समुद्री पर्यटन और समुद्र तटों पर लोगों के आने-जाने पर पाबंदी लगा दी है, ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें।
होटलों को निकासी की तैयारी करने का निर्देश
समुद्र तटों, जेट्टियों और तटीय नजारों वाली जगहों पर अब आम लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है।
होटलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने मेहमानों को इन पाबंदियों के बारे में बताएं और जरूरत पड़ने पर लोगों को निकालने की तैयारी रखें।
संभावना है कि चक्रवात गुरुवार को विशाखापट्टनम और नेल्लोर के बीच आंध्र प्रदेश तट से टकराएगा।