चक्रवात 'अकवन' को लेकर ओडिशा प्रशासन कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान हवाएं लगातार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी और इनके झोंके 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं।

खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने संवेदनशील तटीय इलाकों में समुद्री पर्यटन और समुद्र तटों पर लोगों के आने-जाने पर पाबंदी लगा दी है, ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें।