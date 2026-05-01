जबलपुर बर्गी बांध हादसा: चेतावनी के बावजूद क्रूज पलटा, 9 जिंदगियां लीलीं; लाइफ जैकेट भी गायब

जीवित बचे लोगों ने लाइफ जैकेट की कमी बताई

जो लोग इस हादसे में बच गए, उनमें से एक प्रदीप कुमार ने बताया कि क्रूज में लाइफ जैकेट की कमी थी। इतने कम जैकेट थे कि लोगों को आपस में एक-दूसरे के साथ साझा करने पड़ रहे थे।

उन्होंने यह भी बताया कि किनारे पर खड़े लोगों ने क्रूज के ऑपरेटर से वापस लौटने की गुजारिश की थी, लेकिन क्रूज फिर भी आगे बढ़ता रहा और अंत में पलट गया। हादसे के बाद, स्थानीय लोग तुरंत रस्सियों की मदद से पानी में कूद पड़े और उन्होंने 15 यात्रियों को बचा लिया। हालांकि, खराब दृश्यता के चलते बचाव दल अभी भी लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं।