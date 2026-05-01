जबलपुर बर्गी बांध हादसा: चेतावनी के बावजूद क्रूज पलटा, 9 जिंदगियां लीलीं; लाइफ जैकेट भी गायब
जबलपुर के बर्गी बांध में गुरुवार को एक सरकारी क्रूज पलट गया। अचानक आई तेज हवाओं की वजह से यह हादसा हुआ, जबकि मौसम विभाग ने पहले ही ऐसी हवाओं की चेतावनी दी थी। इस क्रूज में 30 लोग सवार थे। हादसे में 9 लोगों की जान चली गई और कई लोग अभी भी लापता हैं।
जीवित बचे लोगों ने लाइफ जैकेट की कमी बताई
जो लोग इस हादसे में बच गए, उनमें से एक प्रदीप कुमार ने बताया कि क्रूज में लाइफ जैकेट की कमी थी। इतने कम जैकेट थे कि लोगों को आपस में एक-दूसरे के साथ साझा करने पड़ रहे थे।
उन्होंने यह भी बताया कि किनारे पर खड़े लोगों ने क्रूज के ऑपरेटर से वापस लौटने की गुजारिश की थी, लेकिन क्रूज फिर भी आगे बढ़ता रहा और अंत में पलट गया। हादसे के बाद, स्थानीय लोग तुरंत रस्सियों की मदद से पानी में कूद पड़े और उन्होंने 15 यात्रियों को बचा लिया। हालांकि, खराब दृश्यता के चलते बचाव दल अभी भी लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं।
मंत्री ने हर परिवार को 4 लाख मुआवजे का ऐलान किया
राज्य मंत्री राकेश सिंह ने इस घटना को 'बेहद दुखद' बताया है। उन्होंने हादसे के शिकार हुए हर परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान भी किया। इस घटना के बाद, कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि जब मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी, तब भी क्रूज को आगे बढ़ने की अनुमति क्यों दी गई। इस पूरे मामले ने सुरक्षा नियमों और जवाबदेही को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।