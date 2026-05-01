मध्य प्रदेश के बड़ई बांध में पलटी नाव, अब तक 9 शव बरामद देश May 01, 2026

मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बड़ई बांध पर अचानक आए तूफान ने एक पर्यटक नाव को पलट दिया। इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। राज्य सरकार ने तुरंत सभी पर्यटक नावों का संचालन बंद करने का आदेश दिया है और इस मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता देने का ऐलान किया है।