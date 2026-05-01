मध्य प्रदेश के बड़ई बांध में पलटी नाव, अब तक 9 शव बरामद
मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बड़ई बांध पर अचानक आए तूफान ने एक पर्यटक नाव को पलट दिया। इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। राज्य सरकार ने तुरंत सभी पर्यटक नावों का संचालन बंद करने का आदेश दिया है और इस मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता देने का ऐलान किया है।
स्थानीय लोग और बचाव दल ने 28 लोगों की बचाई जान
इस मुश्किल वक्त में स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए। उन्होंने पानी में उतरकर कई लोगों की जान बचाई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि इन साहसी लोगों को 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। बचाव दलों ने अभी तक 28 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। सरकार प्रभावित परिवारों की हर मुमकिन मदद कर रही है। वहीं, अधिकारी यह देख रहे हैं कि दोबारा ऐसी घटना न हो।