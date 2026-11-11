हरियाणा का सिरसा उत्तर भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना, AQI 403 पर पहुंचा

हरियाणा के सिरसा जिले में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के समीर ऐप के आंकड़ों के अनुसार, सिरसा का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 403 दर्ज किया गया है। यह उत्तरी भारत में सबसे अधिक AQI है और 'गंभीर' श्रेणी में आता है।

राजधानी दिल्ली का हाल भी कुछ ऐसा ही था, जहां का AQI 299 रहा, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। हिसार, बागपत और पंचगांव जैसे शहरों में भी वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है।