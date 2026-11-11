COP31 में भारत ने विकसित देशों से पेरिस समझौते की वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह किया

COP31: भारत ने विकसित देशों से पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने का आग्रह किया

लेखन आबिद खान 10:41 am Nov 11, 202610:41 am

क्या है खबर?

2026 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन (COP31) तुर्की के अंतालिया में हो रहा है। इसमें भारत ने विकसित देशों से पेरिस समझौते के तहत अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने का आह्वान किया। भारत ने कहा कि विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई को गति देने और उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए सार्वजनिक वित्तपोषण केंद्रीय भूमिका निभाता रहना चाहिए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण ने भारत का पक्ष रखा।