शादी में बुक किया हेलीकॉप्टर 4 घंटे लेट पहुंचा, अब दूल्हे को मिलेगा 8 लाख रुपये का हर्जाना देश Jun 19, 2026

एक शादी में तब तनाव बढ़ गया जब हेलीकॉप्टर तय समय से 4 घंटे से भी ज्यादा लेट पहुंचा। हेलीकॉप्टर को सुबह 10 बजे पहुंचना था, लेकिन वह तय समय पर नहीं आया। इस देरी ने बारात के पूरे कार्यक्रम को बिगाड़ दिया और दूल्हे के परिवार को काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। यही नहीं, फेरों की रस्म भी तय समय से काफी देर से शुरू हुई। मामले में उपभोक्ता आयोग ने दखल दिया और अरिहंत हेलीकॉप्टर सर्विस को 6.77 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही, कंपनी को इस रकम पर 9 प्रतिशत ब्याज, एक लाख रुपये हर्जाने के तौर पर और 22,000 रुपये कानूनी खर्च के रूप में भी चुकाने होंगे।