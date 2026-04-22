प्रधानमंत्री के 'राष्ट्र के नाम संबोधन' का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कांग्रेस नेता ने दी चुनौती

मांग

प्रतापन ने की ये मांग

प्रतापन ने कहा कि चुनावों के दौरान पक्षपातपूर्ण राजनीतिक संदेश देने के लिए इस तरह के सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित प्लेटफार्म का उपयोग आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(7) के तहत भ्रष्ट आचरण में आता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को आदर्श आचार संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की है।