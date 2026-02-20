3 राज्यों में सांप्रदायिक दंगे: कर्नाटक में जुलूस पर पथराव, मध्य प्रदेश-आंध्र प्रदेश में भी हिंसा

बीते दिन यानी 19 फरवरी को देश के 3 राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना से हिंसा की खबरें आई हैं। कर्नाटक के बागलकोट में शिवाजी जयंती की शोभायात्रा पर पथराव हुआ है। वहीं, हैदराबाद में मस्जिद के सामने से जुलूस निकालने पर 2 समुदाय के बीच विवाद हुआ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी दुर्गा मंदिर परिसर में कथित तोड़फोड़ को लेकर तनाव की स्थिति बन गई।

कर्नाटक कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक के बागलकोट में शिवाजी जयंती के जुलूस के मस्जिद के सामने से गुजरने के दौरान पथराव हुआ। हिंदू समूहों ने आरोप लगाया कि मस्जिद परिसर से पत्थर फेंका गया, जिससे अशांति फैल गई। वहीं, मुस्लिम समुदाय का कहना है कि रैली में डीजे पर विवादित गाने बजाए जा रहे थे, जिस पर आपत्ति जताने के बाद माहौल बिगड़ गया। पुलिस ने 4 दिन के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है और 8 लोगों को गिरफ्तार किया है।

मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में क्यों हुआ विवाद? मध्य प्रदेश के जबलपुर की सिहोरा तहसील में दुर्गा मंदिर परिसर में कथित तोड़फोड़ के बाद तनाव भड़क उठा। घटना के समय मंदिर में आरती और मस्जिद में नमाज साथ हो रही थी। कथित तौर पर एक युवक ने मंदिर की ग्रिल को नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण विवाद भड़का। पुलिस ने भीड़ पर हल्का लाठीचार्ज भी किया। हालांकि, हिंसा में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में लिया है।

Advertisement

हैदराबाद हैदराबाद में क्यों भड़की हिंसा? हैदराबाद के अंबरपेट में मस्जिद के पास से शिवाजी जयंती की शोभायात्रा निकलने के दौरान विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय ने शोभायात्रा में तेज संगीत और नारेबाजी पर आपत्ति जताई, जिसके चलते बहस हुई। इससे पहले एक यूट्यूबर जामा मस्जिद के पास वीडियो बना रहा था। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। दावा है कि यूट्यूबर से मारपीट हुई। यहां किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है।

Advertisement