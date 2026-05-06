पुलिस आयुक्त ने आम महिला बनकर रात में किया हैदराबाद का दौरा, जानिए क्या-क्या सामने आया
हैदराबाद के मल्काजगिरी की पुलिस कमिश्नर सुमति एक आम महिला का रूप धारण कर अंडरकवर निकलीं। उन्होंने हैदराबाद के एक बस स्टैंड पर रात 12:30 बजे से 3:30 बजे तक तीन घंटे बिताए। वह देखना चाहती थीं कि देर रात में महिलाओं के लिए यह जगह कितनी सुरक्षित है। इन तीन घंटों में ही लगभग 40 लोग उनके पास आए, जिनमे से कई नशे में धुत थे या ड्रग्स के नशे में थे। इस पूरी घटना ने देर रात सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पुलिस ने लोगों को समझाकर दी कड़ी चेतावनी
पुलिस ने मामले दर्ज करने की बजाय, उन पुरुषों की पहचान की और उन्हें बुलाया। उन्हें काउंसलिंग दी गई और कड़ी चेतावनी भी दी गई। पुलिस का मकसद सिर्फ उन्हें सजा देना नहीं, बल्कि उनके बर्ताव में बदलाव लाना था। इस कदम की काफी सराहना हुई, खासकर महिलाओं ने इसका खूब स्वागत किया। कमिश्नर सुमति के लिए यह कोई नई बात नहीं है। उन्होंने 25 साल पहले भी इसी तरह का एक ऑपरेशन किया था।