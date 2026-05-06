पुलिस आयुक्त ने आम महिला बनकर रात में किया हैदराबाद का दौरा, जानिए क्या-क्या सामने आया देश May 06, 2026

हैदराबाद के मल्काजगिरी की पुलिस कमिश्नर सुमति एक आम महिला का रूप धारण कर अंडरकवर निकलीं। उन्होंने हैदराबाद के एक बस स्टैंड पर रात 12:30 बजे से 3:30 बजे तक तीन घंटे बिताए। वह देखना चाहती थीं कि देर रात में महिलाओं के लिए यह जगह कितनी सुरक्षित है। इन तीन घंटों में ही लगभग 40 लोग उनके पास आए, जिनमे से कई नशे में धुत थे या ड्रग्स के नशे में थे। इस पूरी घटना ने देर रात सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।