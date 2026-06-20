दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का फिर प्रदर्शन, थाली-चम्मच बजाकर मांगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा

मुआवजा

दिपके ने आत्महत्या करने वाले NEET छात्रों के लिए मांगा मुआवजा

दिपके ने बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आत्महत्या करने वाले NEET छात्रों के परिवारों को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की थी। उन्होंने प्रधान को पद से हटाने की मांग भी दोहराई थी। दिपके ने पत्र में कहा, "हाल के हफ्तों में 11 छात्रों ने आत्महत्या की है, जिनमें से 5 मौतें पिछले 48 घंटों में हुई हैं। हालात और बिगड़ रहे हैं क्योंकि छात्र दोबारा परीक्षा को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।"