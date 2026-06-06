कॉकरोच जनता पार्टी बोली- 5 बजे तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, नहीं तो फिर करेंगे प्रदर्शन

वांगचुक का बयान

वांगचुक बोले- इस्तीफे की मांग केवल शुरुआत है

प्रदर्शन में वांगचुक ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग 'महज शुरुआत' है और उनका बड़ा लक्ष्य शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है। उन्होंने कहा, "इस्तीफे की मांग तो सिर्फ शुरुआत है। हमारा प्राथमिक उद्देश्य संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है। परीक्षा में अनियमितताएं और प्रश्नपत्रों का लीक होना एक बड़ी समस्या के मात्र लक्षण हैं। पारदर्शिता, जवाबदेही और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।"