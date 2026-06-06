कॉकरोच जनता पार्टी बोली- 5 बजे तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, नहीं तो फिर करेंगे प्रदर्शन
क्या है खबर?
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर करीब 5 घंटे प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि शिक्षा मंत्री आज शाम 5 बजे तक इस्तीफा दें, नहीं तो पूरे देश में प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी 13 जून को फिर से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल हुए।
बयान
दिपके ने कहा- सरकार कार्रवाई की बजाय पोस्ट डिलीट कराने में लगी
दिपके ने कहा, "केंद्र सरकार हमारी पोस्ट डिलीट कर सकती है, लेकिन हमें इस मंच से नहीं मिटा सकती। मेरे दोस्तों, यह एक लंबा संघर्ष है। सोशल मीडिया पर प्रधान के इस्तीफे की मांग शुरू किए हुए एक महीना हो गया है, लेकिन ये लोग इतने बेशर्म हैं कि कार्रवाई करने के बजाय, वे हमारे खातों को हैक करने और हमारी पोस्ट डिलीट करवाने जैसे अन्य कामों में लगे हुए हैं।"
वांगचुक का बयान
वांगचुक बोले- इस्तीफे की मांग केवल शुरुआत है
प्रदर्शन में वांगचुक ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग 'महज शुरुआत' है और उनका बड़ा लक्ष्य शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है। उन्होंने कहा, "इस्तीफे की मांग तो सिर्फ शुरुआत है। हमारा प्राथमिक उद्देश्य संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है। परीक्षा में अनियमितताएं और प्रश्नपत्रों का लीक होना एक बड़ी समस्या के मात्र लक्षण हैं। पारदर्शिता, जवाबदेही और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।"
हिरासत
प्रदर्शन के दौरान 6 लोग हिरासत में लिए गए
समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान संभावित टकराव को रोकने के लिए 6 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच तनाव की संभावना के बारे में सूचना मिलने के बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर ये गिरफ्तारियां की गईं। अधिकारियों ने बताया कि अशांति फैलाने की कोशिश करते पाए जाने पर 6 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया।