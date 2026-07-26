कॉकरोच जनता पार्टी ने पत्रकार से मांगी माफी, प्रदर्शन के दौरान हुई थी हूटिंग

जंतर-मंतर पर हुए एक तीखे प्रदर्शन के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के छात्र कार्यकर्ताओं ने पत्रकार कपिल राउत से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। यह माफी 20 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान कपिल राउत पर की गई हूटिंग को लेकर मांगी गई है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में साफ दिखा कि छात्र, जिनमें से एक अब भी कॉकरोच मास्क पहने हुए था, कपिल राउत से मिले। उन्होंने उनसे हाथ मिलाया और माफी मांगी।

कपिल राउत ने इसे सहजता से लिया और जवाब में कहा, "कुछ नहीं था। वे प्रदर्शन कर रहे थे। किसी ने गलत बर्ताव नहीं किया। सब ठीक है।"