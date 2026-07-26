कॉकरोच जनता पार्टी ने पत्रकार से मांगी माफी, प्रदर्शन के दौरान हुई थी हूटिंग
जंतर-मंतर पर हुए एक तीखे प्रदर्शन के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के छात्र कार्यकर्ताओं ने पत्रकार कपिल राउत से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। यह माफी 20 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान कपिल राउत पर की गई हूटिंग को लेकर मांगी गई है।
सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में साफ दिखा कि छात्र, जिनमें से एक अब भी कॉकरोच मास्क पहने हुए था, कपिल राउत से मिले। उन्होंने उनसे हाथ मिलाया और माफी मांगी।
कपिल राउत ने इसे सहजता से लिया और जवाब में कहा, "कुछ नहीं था। वे प्रदर्शन कर रहे थे। किसी ने गलत बर्ताव नहीं किया। सब ठीक है।"
NEET प्रदर्शन के बाद धर्मेन्द्र प्रधान ने दिया इस्तीफा
CJP का यह प्रदर्शन NEET और छात्रों पर इसके असर को लेकर शुरू हुआ था।
सरकार ने उनकी मुख्य मांगें मान लीं, जिसके बाद यह प्रदर्शन खत्म हो गया: शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने 25 जुलाई को इस्तीफा दे दिया, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR वापस ली जाएंगी, आत्महत्या करने वाले NEET अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा मिलेगा और शिक्षा सुधारों पर आगे भी बातचीत जारी रहेगी।
इन फैसलों के बाद, दिल्ली में मेट्रो सेवाएं और जंतर-मंतर के आसपास मोबाइल इंटरनेट भी फिर से सामान्य हो गया है।