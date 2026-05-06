संदेशखाली में TMC गुटों का खूनी तांडव, गोलीबारी और बमबाजी में 5 सुरक्षाकर्मी घायल
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पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में देर रात तनाव बढ़ गया, जब तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दो गुटों में झड़प हो गई। इस झड़प में गोलीबारी हुई और कच्चे बम भी फेंके गए, जिससे गश्त कर रहे 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। यह इलाका पहले से ही संवेदनशील है, और जानकारी मिली है कि कुछ अज्ञात लोगों ने अधिकारियों पर गोलीबारी की।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की तत्काल गिरफ्तारियों की मांग
घायल अधिकारियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों को बडी संख्या में तैनात किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस बीच, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने हिंसा और तोडफोड भडकाने वालों की तुरंत गिरफ्तारी के साथ-साथ इलाके में 24 घंटे गश्त का भी आदेश दिया है, जिससे शांति फिर से स्थापित हो सके।