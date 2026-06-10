IIT कानपुर के त्रपित बंसल को मेटा से मिला 954 करोड़ रुपये का AI ऑफर देश Jun 10, 2026

एक्स पर एक पोस्ट वायरल हुई है, जिसमें दावा किया गया है कि IIT कानपुर के पूर्व छात्र त्रपित बंसल को मेटा से 100 मिलियन डॉलर (लगभग 954 करोड़ रुपये) की नौकरी का ऑफर मिला है। इस खबर ने सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचाई है। उनकी कहानी एक मामूली नौकरी से शुरू हुई और आज वो टेक की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक में हैं। इससे साफ पता चलता है कि AI स्किल्स की अहमियत आज के दौर में कितनी बढ़ गई है।