CJP प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की है (तस्वीर पिछली मुलाकात की है)

CJP प्रतिनिधियों और जेपी नड्डा के बीच दूसरी बार हुई मुलाकात- रिपोर्ट

लेखन आबिद खान 06:54 pm Jul 22, 202606:54 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने बुधवार को जंतर-मंतर के पास एक बंगले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह बैठक एक तटस्थ जगह पर हुई है, जिसकी मांग CJP ने की थी, क्योंकि पहली बैठक के दौरान प्रतिनिधियों को नड्डा के आवास पर कथित तौर पर 4 घंटे इंतजार करना पड़ा था।