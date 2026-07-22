CJP ने ठुकराया जेपी नड्डा का बुलावा, कहा- बात करनी है तो जंतर-मंतर आओ
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के अपने घर पर मुलाकात के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। इसके बजाय, पार्टी ने सरकार के अधिकारियों से जंतर-मंतर पर आकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने को कहा है। CJP इस समय जंतर-मंतर पर एक 'जनता दरबार' लगा रही है।
पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने इस बारे में बताया कि उन्होंने निमंत्रण को साफ तौर पर मना कर दिया है और कहा कि बातचीत जंतर-मंतर पर ही होनी चाहिए।
CJP तटस्थ जगह पर बैठक को तैयार
CJP ने यह भी कहा कि अगर सुरक्षा से जुड़ी कोई चिंता है, तो वे जंतर-मंतर के पास किसी तटस्थ जगह पर मुलाकात के लिए तैयार हैं। पार्टी के संस्थापक अभिजित दिपके ने दिल्ली पुलिस की हाल ही में छात्रों के साथ हुई झड़पों की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि पुलिस की इन हरकतों के बाद, उनके पास शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर सलाह देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा है।