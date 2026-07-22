CJP ने ठुकराया जेपी नड्डा का बुलावा, कहा- बात करनी है तो जंतर-मंतर आओ

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के अपने घर पर मुलाकात के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। इसके बजाय, पार्टी ने सरकार के अधिकारियों से जंतर-मंतर पर आकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने को कहा है। CJP इस समय जंतर-मंतर पर एक 'जनता दरबार' लगा रही है।

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने इस बारे में बताया कि उन्होंने निमंत्रण को साफ तौर पर मना कर दिया है और कहा कि बातचीत जंतर-मंतर पर ही होनी चाहिए।