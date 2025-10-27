LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / CJI गवई पर जूता फेंकने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पर कार्रवाई से इनकार किया
CJI गवई पर जूता फेंकने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पर कार्रवाई से इनकार किया
CJI बीआर गवई पर जूता फेंकने का प्रयास करने वाले आरोपी वकील के मामले पर सुनवाई

CJI गवई पर जूता फेंकने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पर कार्रवाई से इनकार किया

लेखन गजेंद्र
Oct 27, 2025
04:07 pm
क्या है खबर?

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई पर जूता फेंकने का प्रयास करने के मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। बार एंड बेंच के मुताबिक, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने आरोपी वकील राकेश किशोर को कोई नोटिस नहीं जारी किया। कोर्ट ने मामले में निवारक उपाय सुझाने को कहा है और कहा है कि वह एक सप्ताह बाद इस पर विचार करेगी।

सुनवाई

याचिकाओं को भी खारिज किया

रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने मामले में दायर रिट याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने घटना के बाद आरोपी वकील के शब्दों पर प्रकाश डाला और कहा कि वह घटना का महिमामंडन कर रहा है। इस पर न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि यह कृत्य गंभीर आपराधिक अवमानना ​​है। CJI ने आरोपी को क्षमादान दिया है, लेकिन महिमामंडन का मुद्दा मौजूद है और निश्चित रूप से कुछ दिशानिर्देश तय होंगे।

घटना

क्या है मामला?

सुप्रीम कोर्ट में 6 अक्टूबर को एक सुनवाई के दौरान वकील राकेश ने अचानक अपना जूता निकालकर CJI गवई की तरफ फेंकने का प्रयास किया। हालांकि, उसे मौके पर सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ लिया। CJI ने उस पर कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया, लेकिन अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी है। आरोपी ने मीडिया में अपने किए पर कोई खेद नहीं जताया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसे निष्कासित कर दिया है।