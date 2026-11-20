ओडिशा के CHSE बोर्ड ने 2027 की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 12वीं कक्षा के थ्योरी पेपर 16 फरवरी से शुरू होंगे।

साइंस स्ट्रीम के छात्रों का पहला पेपर MIL उड़िया होगा। ये परीक्षाएं 31 मार्च को खत्म होंगी, जब आर्ट्स स्ट्रीम का लॉजिक और साइंस स्ट्रीम का जियोलॉजी का पेपर होगा।

सभी थ्योरी परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेंगी।