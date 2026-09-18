तेलंगाना में भाई ने लिया बहन की मौत का बदला, जमानत पर छूटे आरोपी को उतारा मौत के घाट
तेलंगाना के निजामाबाद में 26 साल के चित्तारी हरिबाबू की हत्या कर दी गई है। पुलिस का मानना है कि यह हत्या बदले की भावना से की गई है। हरिबाबू को कुछ समय पहले ही जमानत मिली थी। उस पर अपनी चार महीने की गर्भवती पत्नी और यूट्यूबर गंधम वैष्णवी की हत्या का आरोप था। वैष्णवी की मौत संदिग्ध हालात में हुई थी और आरोप थे कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था।
वैष्णवी के भाई संतोष ने ली हत्या की जिम्मेदारी
हरिबाबू पर एक सड़क किनारे ढाबे के पास कई लोगों ने हमला किया। हमलावरों में से एक ने नारियल काटने वाले चाकू से उस पर वार किया। अब पुलिस वैष्णवी के भाई संतोष को इस मामले में मुख्य संदिग्ध मान रही है। संतोष ने कथित तौर पर एक सेल्फी वीडियो बनाकर हत्या की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि वह आत्मसमर्पण करना चाहता है। यह मामला फिर से इस बहस को जन्म दे रहा है कि कानून को अपने हाथ में लेना कितना सही है, साथ ही दहेज उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोपों से निपटने की चुनौतियां भी सामने आ रही हैं।