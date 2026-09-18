तेलंगाना में भाई ने लिया बहन की मौत का बदला, जमानत पर छूटे आरोपी को उतारा मौत के घाट

हरिबाबू पर एक सड़क किनारे ढाबे के पास कई लोगों ने हमला किया। हमलावरों में से एक ने नारियल काटने वाले चाकू से उस पर वार किया। अब पुलिस वैष्णवी के भाई संतोष को इस मामले में मुख्य संदिग्ध मान रही है। संतोष ने कथित तौर पर एक सेल्फी वीडियो बनाकर हत्या की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि वह आत्मसमर्पण करना चाहता है। यह मामला फिर से इस बहस को जन्म दे रहा है कि कानून को अपने हाथ में लेना कितना सही है, साथ ही दहेज उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोपों से निपटने की चुनौतियां भी सामने आ रही हैं।