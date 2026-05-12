ऑपरेशन सिंदूर: चीन के खुलासे से भड़का भारत, विदेश मंत्रालय ने दी कड़ी चेतावनी देश May 12, 2026

भारत और चीन के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था। अब खबर आई है कि एक चीनी अधिकारी ने माना है कि इस ऑपरेशन के दौरान चीन ने पाकिस्तान को तकनीकी मदद दी थी। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा गया है।