पहला मामला एमिटी यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक छात्र की उत्पीड़न की शिकायत के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन यह बाद में निजी यूनिवर्सिटी के नियमों पर एक बड़ी बहस में बदल गया। अब यह जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच को सौंपा गया है और इसकी सुनवाई 19 नवंबर को होगी।

दूसरा मामला चेन्नई में अवैध निर्माण से जुड़ी समस्याओं से शुरू हुआ था, जिसका दायरा देशभर में ऐसी ही अन्य समस्याओं तक फैल गया। इसे जस्टिस बीवी नागरत्ना को फिर से सौंप दिया गया है और संभावना है कि इसकी सुनवाई 23 नवंबर को होगी।