अमेरिका हटा सकता है भारत से 25 प्रतिशत टैरिफ, मुख्य आर्थिक सलाहकार का दावा
क्या है खबर?
भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी.अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को दावा किया कि अमेरिका जल्द ही भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ से 25 प्रतिशत टैरिफ हटा सकता है। यही नहीं, उनका कहना है कि अमेरिका शेष बचे 25 प्रतिशत टैरिफ को भी घटाकर 10 से 15 प्रतिशत कर सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले 8 से 10 हफ्ते में नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच जो व्यापार वार्ता हो रही है, उसमें यह मुद्दा सुलझ जाएगा।
दावा
भारत और अमेरिका के बीच हो रही है व्यापार वार्ता
नागेश्वरन का दावा ऐसे समय में आया है, जब एक दिन पहले अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में नई दिल्ली में एक दिवसीय दौरे पर था। उनकी मंगलवार को भारतीय समकक्ष, वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल के साथ समझौते पर काफी देर बातचीत हुई थी। यह दोनों देशों के बीच छठे दौर की व्यापार वार्ता थी। इससे पहले पांच दौर की वार्ता हो चुकी थी, लेकिन अगस्त में टैरिफ के कारण अटकी थी।
व्यापार वार्ता
कहां अटका है व्यापार समझौता?
अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के कारण 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिससे व्यापार समझौते पर बातचीत काफी बिगड़ गई है। अमेरिका भारत से औद्योगिक वस्तुओं, इलेक्ट्रिक वाहनों, वाइन, पेट्रोकेमिकल उत्पादों, डेयरी, कृषि उत्पादों पर शुल्क रियायत चाहता है। वहीं, भारत 50 प्रतिशत टैरिफ हटाने के अलावा कपड़ा, रत्न, आभूषण, रसायन जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए रियायत चाहता है। भारत में कृषि और डेयरी से छोटे किसान जुड़े हैं, इसलिए भारत इसमें कोई रियायत नहीं देना चाहता।