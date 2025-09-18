अमेरिका हटा सकता है भारत से 25 प्रतिशत टैरिफ, मुख्य आर्थिक सलाहकार का दावा

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने अमेरिका के टैरिफ हटाने का दावा किया

लेखन गजेंद्र 03:39 pm Sep 18, 202503:39 pm

क्या है खबर?

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी.अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को दावा किया कि अमेरिका जल्द ही भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ से 25 प्रतिशत टैरिफ हटा सकता है। यही नहीं, उनका कहना है कि अमेरिका शेष बचे 25 प्रतिशत टैरिफ को भी घटाकर 10 से 15 प्रतिशत कर सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले 8 से 10 हफ्ते में नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच जो व्यापार वार्ता हो रही है, उसमें यह मुद्दा सुलझ जाएगा।