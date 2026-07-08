छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट खारिज की स्कूलों में सरस्वती वंदना को लेकर दायर याचिका, जानिए क्या कहा देश Jul 08, 2026

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी है, जिसने स्कूलों में सरस्वती वंदना प्रार्थना के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका दायर करने वालों ने कहा था कि इस नियम से अल्पसंख्यक छात्रों पर उन धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का दबाव पड़ सकता है, जिन्हें वे नहीं मानते। हालांकि, अदालत ने साफ किया कि इसमें शामिल होना पूरी तरह से स्वेच्छा पर निर्भर करता है, जिससे न तो किसी के अधिकारों का उल्लंघन होगा और न ही किसी की आस्था पर जबरदस्ती की जाएगी।