चेन्नई में गर्मी का दोहरा वार: 2 मई तक 41 डिग्री तापमान और झुलसाने वाली उमस

अधिकारियों ने दी सलाह: पानी पिएं और धूप से बचें

मौसम विभाग के अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि वे खुद को हाइड्रेटेड रखें और दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से बचें। यह सलाह खास तौर पर बाहर काम करने वाले लोगों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद जरूरी है। हल्के और ढीले कपड़े पहनें और लगातार पानी पीते रहें, यही बचाव का अहम तरीका है। यह भीषण गर्मी केवल चेन्नई में ही नहीं, बल्कि तमिलनाडु के तटीय इलाकों जैसे पुडुचेरी और कराईकल में भी 2 मई तक बनी रहेगी।