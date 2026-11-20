देश में चीतों की संख्या बढ़कर 62 हुई, बोत्सवाना से लाई गई मादा चीते ने 4 शावकों को जन्म दिया
बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता KOMG 3 ने 4 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। प्रोजेक्ट चीता 2022 में शुरू हुआ था, और तब से भारत में यह दूसरा मौका है जब किसी चीता ने खुले में शावकों को जन्म दिया है।
इस नई आमद के साथ ही देश में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 62 हो गई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस खुशी की खबर को साझा करते हुए इसे 'प्रोजेक्ट चीता के लिए एक ऐतिहासिक क्षण' बताया। उन्होंने यह भी कहा कि 'भारत में चीतों की एक मजबूत और टिकाऊ आबादी फिर से स्थापित करने की दिशा में यह एक गर्व का पड़ाव है।'
'प्रोजेक्ट चीता' ने भारत में चीतों को फिर से बसाने का काम शुरू किया
भारत में चीता प्रोजेक्ट सितंबर 2022 में शुरू हुआ था। इसका मुख्य मकसद भारत से विलुप्त हो चुके चीतों की आबादी को फिर से पुनर्जीवित करना था।
इस प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को भारत लाया गया है। इन्हें खास तौर पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया गया है।
इस साल की शुरुआत में ही चीतों का पहला जन्म खुले जंगल में हुआ था। अब KOMG 3 के नए शावक इस बात का एक और संकेत हैं कि ये बड़े शिकारी जानवर यहां के माहौल में अच्छी तरह ढल रहे हैं।