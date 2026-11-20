बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता KOMG 3 ने 4 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। प्रोजेक्ट चीता 2022 में शुरू हुआ था, और तब से भारत में यह दूसरा मौका है जब किसी चीता ने खुले में शावकों को जन्म दिया है।

इस नई आमद के साथ ही देश में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 62 हो गई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस खुशी की खबर को साझा करते हुए इसे 'प्रोजेक्ट चीता के लिए एक ऐतिहासिक क्षण' बताया। उन्होंने यह भी कहा कि 'भारत में चीतों की एक मजबूत और टिकाऊ आबादी फिर से स्थापित करने की दिशा में यह एक गर्व का पड़ाव है।'