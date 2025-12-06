इंडिगो CEO को हटा सकती है सरकार, दूरी के हिसाब से हवाई किराया भी निर्धारित किया

इंडिगो संकट के मामले में केंद्र सरकार सख्त रुख अपना सकती है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार इंडिगो से उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पीटर एल्बर्स को हटाने की मांग करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा एयरलाइन पर भारी जुर्माना लगाए जाने की भी खबर है। आज शाम इंडिगो के अधिकारियों को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में तलब किया गया है, जिसके बाद सख्त फैसले लिए जा सकते हैं।र

रिपोर्ट इंडिगो पर लग सकता है भारी जुर्माना न्यूज18 ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सरकार पिछले 5 दिन से बड़े पैमाने पर व्यवधानों के कारण इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को हटाने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि एयरलाइन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं, NDTV ने भी सूत्रों के हवाले से कहा है कि घरेलू मार्केट में लगभग दो-तिहाई हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

PMO मामले पर सीधी निगरानी रख रहा प्रधानमंत्री कार्यालय रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे मामले पर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) सीधी निगरानी रख रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से भी PMO को पूरी जानकारी दी गई है। वहीं, मंत्रालय में पिछले 2 दिन से लगातार बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने कहा, "इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हम इस पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़े।"

कटौती इंडिगो की उड़ानों में भी कटौती कर सकती है सरकार रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार इंडिगो की उड़ानों की संख्या में भी कटौती कर सकती है। इंडिगो को केवल उतनी ही उड़ानें संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, जितनी वह पूरी तरह से चालक दल के साथ संचालित कर सकती है। दरअसल, इंडिगो पर क्षमता से ज्यादा उड़ानें संचालित करने और चालक दल से ज्यादा काम लेने के आरोप लग रहे हैं। इसे देखते हुए यह कदम उठाया जा सकता है।

किराया 500 किलोमीटर दूरी तक 7,500 रुपये किराया निर्धारित इंडिगो संकट के बीच अन्य एयरलाइंस द्वारा ज्यादा किराया वसूले जाने की कई खबरें सामने आई हैं। इसके बाद सरकार ने दूरी के हिसाब से किराया निर्धारित कर दिया है। अब 500 किलोमीटर तक हवाई सफर में 7,500 रुपए किराया लगेगा। वहीं 500 से 1000 किलोमीटर तक अधिकतम 12,000, 1,000 से 1,500 किलोमीटर तक अधिकतम 15,000 और 1,500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर अधिकतम 18,000 रुपये तक किराया वसूल किया जा सकेगा।

रिफंड इंडिगो को आदेश- 7 दिसंबर तक रिफंड लौटाएं मंत्रालय ने इंडिगो को आदेश दिया है कि वो कल रात 8 बजे तक फ्लाइट्स में रुकावट से प्रभावित यात्रियों के लिए रिफंड का पैसा लौटाए। साथ ही फ्लाइट रद्द होने के चलते यात्रियों का सारा सामान भी 48 घंटों के अंदर वापस दे। इंडिगो ने कहा कि रद्द की गई बुकिंग का पूरा पैसा खुद ही वापस कर दिया जाएगा और 5 से 15 दिसंबर के बीच सभी रद्दीकरण/रिशेड्यूल पर पूरी तरह से छूट मिलेगी।

रद्द इंडिगो की आज भी 800 से ज्यादा उड़ानें रद्द देश के 4 बड़े हवाई अड्डों- दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु समेत कई शहरों से इंडिगो की आज भी 800 से ज्यादा उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। इंडिगो ने कहा कि उसने घरेलू उड़ानों का किराया अधिकतम 18,000 किया है। इस दौरान हजारों यात्री परेशान हुए। कई जगहों से यात्रियों और स्टाफ के बीच बहस के वीडियो सामने आए हैं। वहीं, रेलवे ने कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए हैं और 4 विशेष ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है।