उड्डयन मंत्रालय की इंडिगो पर सख्ती, यात्रियों को 7 दिसंबर तक रिफंड देने का आदेश दिया

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन शनिवार को भी सुधार नहीं हुआ। कई शहरों से आज भी इंडिगो की 400 से उड़ाने रद्द कर दी गई। इससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी है। अन्य एयलाइंस ने इसका फायदा उठाते हुए किराया बढ़ा दिया। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई किराए की सीमा तय करने के साथ इंडिगो को सभी यात्रियों को 7 दिसंबर तक रिफंड देने का आदेश दिया है।

आदेश मंत्रालय ने रिफंड को लेकर क्या दिया आदेश? उड्डयन मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि सभी यात्रियों के लंबित रिफंड रविवार (7 दिसंबर) की रात 8 बजे तक हर हाल में दे दिए जाएं। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि ऐसा न होने पर कंपनी के खिलाफ सीधी नियामक कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि जिन पैसेंजर्स की फ्लाइट कैंसल या बाधित हुई है, उनसे कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही विशेष यात्री सहायता और रिफंड सेल बनाने का भी आदेश दिया है।

अनिवार्य मंत्रालय ने यात्रियों के सामान काे लेकर दिया सख्त आदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि विशेष सेल प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क कर उनकी दोबारा से बुकिंग, रिफंड और यात्रा प्रबंधन को आसान बनाएगी। इसी तरह मंत्रालय ने इंडिगो को यात्रियों के खोए हुए सभी बैग 48 घंटे के भीतर उनके घर तक पहुंचाने के भी आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा हालात में यात्री सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और ऑपरेशनल स्थिरता सुनिश्चित की जाए। ऐसा न होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Advertisement

परेशानी कहां से कितनी उड़ानें रद्द हुईं? इंडिगो की उड़ानों के बड़ी संख्या में रद्द होने से हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी मची रही। यात्री घंटों तक इंतजार करते रहे और कई जगह इंडिगो काउंटर पर भारी भीड़ देखने को मिली। अभी तक की जानकारी के अनुसार इंडिगो ने दिल्ली में 106, मुंबई में 109, हैदराबाद में 69, चेन्नई में 48, अहमदाबाद में 19, जयपुर में 6, चंडीगढ़ में 10 और विशाखापट्टनम में 20 उड़ानों को रद्द किया है। इसके कारण सैकड़ों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी है।

Advertisement