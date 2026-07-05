सरकार ने गैस की आपूर्ति पर लगे आपातकालीन प्रतिबंध हटाए

बयान

सरकार ने वापस लिया आदेश

मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा, "मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से तरलीकृत प्राकृतिक गैस के शिपमेंट में बाधा उत्पन्न हुई थी, लेकिन अब इस संघर्ष के बाद युद्धविराम लागू हो गया है और बातचीत जारी है, जिसके तहत होर्मुज जलडमरूमध्य से समुद्री यातायात को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी गई है।" इसे देखते हुए केंद्र ने प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) (संशोधन) आदेश, 2026 के तहत आपातकालीन आपूर्ति नियंत्रणों को वापस ले लिया।