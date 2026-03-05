तरनजीत सिंह संधू बने दिल्ली के उपराज्यपाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने कई राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल बदले हैं। तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया है। दिल्ली के मौजूदा उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव शर्मा अब महाराष्ट्र के राज्यपाल के जिम्मेदारी निभाएंगे।
नियुक्तियां
इन राज्यों के राज्यपाल भी बदले
नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन को बिहार की जिम्मेदारी मिली है। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभालेंगे। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार चार्ज दिया गया है।
इस्तीफा
तमिलनाडु के राज्यपाल अब संभालेंगे बंगाल की जिम्मेदारी
इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और लद्दाख के उपराज्यपाल कवींद्र गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया था। तमिलनाडु के राज्यपाल रहे आरएन रवि को बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फैसले पर हैरानी जताई है। उन्होंने लिखा, 'केंद्रीय गृह मंत्री ने अभी मुझे बताया कि आरएन रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया जा रहा है। उन्होंने इस बारे में तय रिवाज के मुताबिक मुझसे सलाह नहीं ली।'