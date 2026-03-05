केंद्र सरकार ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल-उपराज्यपाल बदले हैं

तरनजीत सिंह संधू बने दिल्ली के उपराज्यपाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए

लेखन आबिद खान 11:14 pm Mar 05, 202611:14 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने कई राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल बदले हैं। तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया है। दिल्ली के मौजूदा उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव शर्मा अब महाराष्ट्र के राज्यपाल के जिम्मेदारी निभाएंगे।