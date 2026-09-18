सेंट्रल रेलवे का पुणे में फेरबदल; कई ट्रेनें रद्द, बदले रास्ते

मशहूर पुणे-सोलापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस (दोनों तरफ से) कई दिनों के लिए रद्द कर दी गई है। इसके अलावा, 19 सितंबर को हुतात्मा एक्सप्रेस भी अपने तय समय से देरी से रवाना होगी।

मुंबई-चेन्नई सेंट्रल जैसी कुछ लंबी दूरी की ट्रेनें पुणे में रुकेंगी ही नहीं। वे दूसरे रास्तों से होकर गुजरेंगी।

काजीपेट-हडपसर और मुंबई-चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस जैसी कई और सेवाओं को या तो बीच में ही खत्म कर दिया गया है या फिर उनके रास्ते बदले गए हैं।

बेहतर होगा कि आप अपडेट्स पर नजर रखें, ताकि आपको कोई परेशानी न हो।