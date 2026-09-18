सेंट्रल रेलवे का पुणे में फेरबदल; कई ट्रेनें रद्द, बदले रास्ते
पुणे से सफर करने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। सेंट्रल रेलवे ने 19 सितंबर से 4 अक्टूबर, 2026 तक ट्रेनों के टाइम-टेबल में बदलाव किया है।
हडपसर-घोड़पड़ी लाइन पर बड़े काम की वजह से कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, उनके रास्ते बदले गए हैं या फिर वे अलग समय पर चलेंगी।
पुणे-मुंबई और पुणे-सोलापुर जैसे अहम रूट्स पर असर पड़ेगा, इसलिए घर से निकलने से पहले अपनी यात्रा की जानकारी जरूर जांच लें।
पुणे-सोलापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस दोनों तरफ से रद्द
मशहूर पुणे-सोलापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस (दोनों तरफ से) कई दिनों के लिए रद्द कर दी गई है। इसके अलावा, 19 सितंबर को हुतात्मा एक्सप्रेस भी अपने तय समय से देरी से रवाना होगी।
मुंबई-चेन्नई सेंट्रल जैसी कुछ लंबी दूरी की ट्रेनें पुणे में रुकेंगी ही नहीं। वे दूसरे रास्तों से होकर गुजरेंगी।
काजीपेट-हडपसर और मुंबई-चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस जैसी कई और सेवाओं को या तो बीच में ही खत्म कर दिया गया है या फिर उनके रास्ते बदले गए हैं।
बेहतर होगा कि आप अपडेट्स पर नजर रखें, ताकि आपको कोई परेशानी न हो।