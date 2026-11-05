केंद्र सरकार का CJP पर बड़ा आरोप, विदेशों से भारत-विरोधी धन प्राप्त करने का दावा

भाजपा प्रवक्ता तुहिन ए सिन्हा ने कहा कि पिछले एक महीने में CJP की सभी रणनीतियां देश में विद्रोह और अराजकता पैदा करने के लिए थीं। वह भी तब, जब राजधानी में त्योहारों का माहौल है। इसके पीछे उनका इरादा पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण था।

सिन्हा ने CJP की तुलना कांग्रेस से करते हुए कहा कि दोनों ही इस समय न्यायपालिका के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं।

उन्होंने राहुल गांधी द्वारा नकली महाभियोग करने पर भी तीखा हमला बोला है।