CBSE 12वीं रिजल्ट 2026: मई के तीसरे हफ्ते में नतीजे, इंटरनेट धीमा हो तो भी ऐसे मिलेगा सबसे पहले!

सप्लीमेंट्री परीक्षा जुलाई में होने की उम्मीद

परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को थ्योरी और प्रैक्टिकल, दोनों में अलग-अलग कम से कम 33 फीसदी नंबर लाने होंगे। अगर कोई छात्र किसी विषय में पास नहीं हो पाता है, तो जुलाई में उसकी सप्लीमेंट्री परीक्षा होने की उम्मीद है।

नतीजे SMS और ऐप के जरिए भी मिल जाएंगे, ऐसे में अगर इंटरनेट धीमा भी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। डिजिलॉकर से छात्रों को एक आधिकारिक डिजिटल मार्कशीट मिलेगी, जिसे कॉलेज भी मान्यता देंगे। ऑनलाइन नतीजे देखते समय छात्र अपना रोल नंबर और दूसरी जरूरी जानकारी तैयार रखें।