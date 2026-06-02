CBSE 2026 12वीं के नंबरों से नाखुश? 6 जून तक बदल सकते हैं परिणाम, नंबर बढ़े तो फीस वापस!

फीस: प्रति विषय 100 रुपये, प्रति प्रश्न 25 रुपये

इस बार बोर्ड ने फीस का एक नया ढांचा तय किया है। अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन की हुई कॉपी लेने या अपने कुल अंकों की जांच करवाने के लिए आपको प्रति विषय 100 रुपये देने होंगे। वहीं, अगर आप किसी खास सवाल की दोबारा जांच करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए 25 रुपये प्रति प्रश्न लगेंगे। एक राहत की खबर यह भी है कि अगर री-इवैल्यूएशन के बाद आपके नंबर बढ़ते हैं, तो बोर्ड उन सवालों के लिए ली गई फीस आपको वापस कर देगा। सबसे जरूरी बात यह है कि आपके अंकों में जो भी बदलाव होगा, चाहे वह बढ़े या घटे, उसे ही आखिरी माना जाएगा। इसके बाद नए अंकों को आपकी आधिकारिक मार्कशीट में अपडेट कर दिया जाएगा।