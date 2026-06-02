CBSE 12वीं पुनर्मूल्यांकन पोर्टल खुला: नंबरों से नाखुश हैं तो 6 जून तक करें आवेदन

यहां जानें शुल्क

सत्यापन के लिए हर उत्तर पुस्तिका पर 100 रुपये का शुल्क लगेगा। वहीं, अगर आप विस्तृत पुनर्मूल्यांकन चाहते हैं, तो प्रति प्रश्न 25 रुपये देने होंगे। भुगतान केवल डिजिटल माध्यमों से ही किया जा सकेगा, जैसे कि UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग। इसके अलावा, CBSE ने पोर्टल की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए IIT और विभिन्न सरकारी एजेंसियों से साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की मदद ली है। आवेदन करने से पहले, छात्रों को cbse.gov.in पर उपलब्ध अंकन योजना (मार्किंग स्कीम) और प्रश्न पत्र को ध्यान से देख लेना चाहिए, ताकि वे समझ सकें कि उन्हें किस आधार पर अंक मिले हैं। जरूरत पड़ने पर, आधिकारिक वेबसाइट पर और भी जानकारी उपलब्ध है।