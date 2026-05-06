CBSE 10वीं बोर्ड 2026 के लिए प्रवेश पत्र जारी, जानिए प्रवेश के सख्त नियम

परीक्षा केंद्र पर 10 बजे तक पहुंचना अनिवार्य

CBSE ने साफ निर्देश दिए हैं कि सभी परीक्षार्थी सुबह 10 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। देर से आने वाले छात्रों को सेंटर में घुसने नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को अपनी स्कूल यूनिफॉर्म, पहचान पत्र और प्रवेश पत्र साथ लाना जरूरी है। सिर्फ वही स्टेशनरी लाने की इजाजत होगी जिसकी बोर्ड ने अनुमति दी है। मोबाइल फोन और बाकी गैजेट्स घर पर ही छोड़ने होंगे। CBSE ने यह भी बताया है कि परीक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी या अफवाह व्हाट्सऐप या यूट्यूब पर शेयर न करें। ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए परीक्षार्थी CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहें।