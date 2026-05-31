CBSE ने ऑनलाइन मार्किंग पोर्टल को लेकर गलतियां मानी, कहा- विशेषज्ञ तैनात किए

बयान

CBSE ने क्या कहा?

CBSE ने कहा, 'हम अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में मौजूद उन कमजोरियों पर करीब से नजर रख रहे हैं, जिनके बारे में सार्वजनिक तौर पर बताया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में सरकार के अलग-अलग विभागों और IIT से विशेषज्ञों की एक एक्सपर्ट टीम को प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए लगाया गया है। जिन कमजोरियों की पहचान की गई थी, उन्हें ठीक कर दिया गया है और दूसरी कमजोरियों की भी जांच की जा रही है।'