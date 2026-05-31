अभिषेक बनर्जी से मारपीट मामले में 5 गिरफ्तार, ममता बोलीं- जान जा सकती थी

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें तपन मैती और आकाश भी शामिल हैं, जो कथित तौर पर घटना के बाद सामने आए वीडियो में देखे गए थे। वहीं, TMC प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हमले के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने दावा किया कि अभिषेक हमले में हेलमेट न होने के कारण मर सकते थे।

बयान ममता बोलीं- यह लोकतंत्र की हत्या ममता ने कहा, "अगर अभिषेक ने हेलमेट नहीं पहना होता तो उसकी जान जा सकती थी; उसकी छाती के आसपास खून के थक्के जम गए हैं। यहां तक ​​कि CPM भी लगभग 35 वर्षों तक सत्ता में रही। क्या तब कभी ऐसा कुछ हुआ था? वे (भाजपा) अमानवीय हो गई है। यह क्रूरता है। लोकतंत्र की हत्या की बात छोड़िए; अब तो लोगों को इलाज तक नहीं मिल पा रहा है।"

अभिषेक का बयान भाजपा मुझे जान से मारना चाहती थी- अभिषेक अभिषेक ने भाजपा समर्थकों पर सुनियोजित हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "जब तक पुलिस और सुरक्षा बल यहां सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर देते, मैं नहीं हटूंगा। वे मुझे मारना चाहते हैं। हमने पुलिस को यात्रा के बारे में सूचित किया था। हमने पुलिस को फोन भी किया लेकिन फोन नहीं उठाया। वे मुझे जान से मारना चाहते थे। हम इस बारे में हाई कोर्ट को जरूर बताएंगे। हम राज्यपाल को भी इस बारे में सूचित करेंगे।"

Advertisement

राहुल गांधी का बयान राहुल गांधी ने कहा- ये बदले की राजनीति का घिनौना रूप राहुल गांधी ने कहा, 'अभिषेक पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। एक सांसद पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, यह उस जनता पर है जिसने उन्हें चुना, और उस लोकतंत्र पर है जो हम सबकी साझी विरासत है। यह भाजपा की बदले की राजनीति का घिनौना रूप है। राजनीतिक मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकते। अभिषेक जी, मेरी संवेदनाएं आपके और आपके परिवार के साथ हैं। आप जल्द स्वस्थ हों।'

Advertisement

अस्पताल ममता बनर्जी ने अस्पताल पर भी लगाए आरोप ममता ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने अस्पताल पर दबाव डालकर अभिषेक को गंभीर हालत के बावजूद अस्पताल से छुट्टी दिलवाई। उन्होंने कहा, "डॉक्टरों और अस्पताल को भाजपा नेताओं और पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) से धमकी भरे फोन आ रहे थे। अगर अभिषेक बनर्जी की हालत गंभीर नहीं थी तो उन्हें ITU में क्यों भर्ती कराया गया और बाद में दबाव में आकर उन्हें छुट्टी क्यों दे दी गई।"