कौन हैं देश के नए CDS लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि?

परिचय कौन हैं एनएस राजा सुब्रमणि? एनएस राजा सुब्रमणि ने दिसंबर 1985 में गढ़वाल राइफल्स से सेना में कमीशन लिया था। उन्होंने दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज, लंदन के किंग्स कॉलेज से मास्टर ऑफ आर्ट्स और मद्रास विश्वविद्यालय से डिफेंस स्टडीज में की पढ़ाई की है। उन्होंने नेशनल डिफेंस अकादमी (NDA) से सैन्य प्रशिक्षण हासिल करने के बाद वे ब्रिटेन के ब्रैकनेल स्थित जॉइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज भी गए। भारत लौटने के बाद वे माउंटेन ब्रिगेड में ब्रिगेड मेजर बने।

अनुभव किन अहम पदों पर रहे हैं सुब्रमणि? एनएस राजा सुब्रमणि को करीब 4 दशक का अनुभव है। वे 2025 से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सचिवालय में बतौर मिलिट्री एडवाइजर काम कर रहे हैं। वे कजाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास में रक्षा अताची रह चुके हैं। कर्नल रहते हुए उन्होंने सेना मुख्यालय में असिस्टेंट मिलिट्री सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभाली। बाद में ईस्टर्न कमांड में कर्नल जनरल स्टाफ (ऑपरेशंस) रहे। जम्मू-कश्मीर में वे राष्ट्रीय राइफल्स सेक्टर के डिप्टी कमांडर भी रहे। उन्होंने सांबा में 168वीं इन्फैंट्री ब्रिगेड की कमान संभाली।

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बयान सुब्रमणि बोले- संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध सुब्रमणि ने कहा, "सोच और काम में नयापन हमारी क्षमताओं के विकास को आगे बढ़ाएगा। सेना, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और रिसर्च इकोसिस्टम के बीच तालमेल आधुनिकीकरण का मुख्य जरिया होगा। हमारी सेनाओं ने राष्ट्रीय हितों की रक्षा में लगातार पेशेवर रवैया और सूझबूझ दिखाई है। हम देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं नागरिकों को भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सेनाएं पूरी लगन, हिम्मत, सम्मान और पेशेवर रवैये के साथ देश सेवा करती रहेंगी।"

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