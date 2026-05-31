अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या, साथी खिलाड़ी गिरफ्तार; जानें पूरा मामला

राष्ट्रीय स्तर के पैरा खिलाड़ी और स्वर्ण पदक विजेता चिराग त्यागी की शनिवार को गाजियाबाद में हत्या कर दी गई। वे दिल्ली के होस्टल से अपने गांव जा रहे थे, इसी दौरान उन्हें गोली मार दी गई। उनका शव कोतवाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले साईं उपवन में मिला। इस मामले में पुलिस ने चिराग के साथी खिलाड़ी यश खटिक को गिरफ्तार किया है। आइए पूरा मामला समझते हैं।

घटनाक्रम खून से लथपथ था शव, पीठ पर गोली का निशान शनिवार दोपहर करीब 3 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि साईं उपवन में खून से लथपथ एक युवक का शव पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल भिजवाया। जांच में मृतक की पहचान 24 वर्षीय चिराग के रूप में हुई। उनकी पीठ पर एक छेद था। पुलिस ने हत्या का मामला मानते हुए जांच शुरू की। CCTV फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछ्ताछ शुरू की गई।

पदक 3 दिन पहले ही स्वर्ण पदक जीतकर लौटे थे चिराग चिराग इकलौते बेटे थे और उनके पिता मनोज त्यागी किसान हैं। चिराग 8वीं इंडियन नेशनल ओपन पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता के विजेता थे। उन्होंने 3 दिन पहले ही बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर पैरा एशियाई खेलों के लिए क्वालीफाई किया था। प्रतियोगिता में चिराग ने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक और 1,500 मीटर में रजत पदक जीता था। इसी के बाद वे दिल्ली लौटे और फिर घर जा रहे थे।

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हत्या साथी खिलाड़ी ने की चिराग की हत्या चिराग के साथी खिलाड़ी यश ने पुलिस पूछताछ में हत्या की बात कबूल कर ली है। पुलिस के मुताबिक, यश ने बताया कि वह भी पैरा खिलाड़ी है और पहले चिराग त्यागी के साथ ही प्रैक्टिस करता था। एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान चिराग ने यश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इससे यश का क्वालिफिकेशन रद्द हो गया था। इससे यश भड़का हुआ था और उसने चिराग की हत्या कर दी।

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