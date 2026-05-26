CBSE की कमी उजागर करने पर छात्र को कहा गया 'पाकिस्तानी', बोर्ड ने मानी गलती

दिल्ली के एक छात्र को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( CBSE ) की कमी उजागर करने पर ऑनलाइन प्रताड़ित किए जाने के बाद बोर्ड ने अपनी गलती मानी है। बोर्ड ने स्वीकार किया कि एक तकनीकी समस्या के कारण उसके रोल नंबर के सामने गलत स्कैन की गई प्रति अपलोड हो गई थी। छात्र को भेजे ईमेल में, CBSE के संयुक्त सचिव (समन्वय) वेदांत श्रीवास्तव ने अंकों में विसंगति को स्वीकार किया और कहा कि उनके अंकों में जल्द संशोधन किया जाएगा।

कारण गड़बड़ी का कारण नहीं बताया हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, CBSE के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गलती की पुष्टि की लेकिन गड़बड़ी होने का कारण बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने वेदांत श्रीवास्तव से संपर्क किया और उन्हें सही उत्तरों की प्रति ईमेल पर भेज दी है। उनके अंकों को उसी अनुसार अपडेट किया जाएगा। अधिकारी ने यह नहीं बताया कि श्रीवास्तव के रोल नंबर के सामने गलत फिजिक्स की उत्तर पुस्तिका कैसे अपलोड हुई। हालांकि, उन्होंने जांच की बात कही है।

मूल्यांकन CBSE ने इस साल शुरू की है नई OSM प्रणाली CBSE ने इस वर्ष कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन के लिए नई ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली बोर्ड द्वारा त्वरित, डिजिटल मूल्यांकन और परिणाम के बाद पारदर्शिता को बढ़ावा देने का हिस्सा है। बोर्ड का दावा था कि प्रणाली मानवीय त्रुटियों को कम करेगी और पुनर्मूल्यांकन के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं तक पहुंच में सुधार करेगी। हालांकि, कई छात्रों ने धुंधली स्कैन कॉपी, गायब पन्ने और बेमेल उत्तर पुस्तिकाओं की समस्याओं की शिकायत की है।

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प्रताड़ना CBSE की गलती बताने वाले वेदांत को किया गया प्रताड़ित ऐसी ही एक गलती को छात्र वेदांत ने पकड़ा, जिसके बाद उसे ऑनलाइन काफी प्रताड़ित किया गया। वेदांत को 13 मई को आए 12वीं के परिणाम में भौतिकी में कम अंक मिले, जिसके बाद उन्होंने 19 मई को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांगी। जब 23 मई को उनको स्कैन प्रतियां मिलीं, तो उन्होंने देखा कि उनके रोल-नंबर के सामने अपलोड भौतिकी की उत्तर पुस्तिका उनकी नहीं थी। इसे वेदांत ने सोशल मीडिया पर साझा कर दिया।

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