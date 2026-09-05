कारोबारी सुभाष चंद्रा पर FIR, फर्जी संपत्ति दिखाकर 1,322 करोड़ लोन लेने का आरोप

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक LICHFL की शिकायत पर CBI ने इस मामले में सुभाष के अलावा पंकज सुरोलिया, अमीश पांड्या और राजीव ढोलकिया को भी आरोपी बनाया है।

आरोपियों ने LICHFL से कर्ज लेने के लिए अपनी कुल संपत्ति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। इन कर्जों के डिफॉल्ट होने से सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता को 1,322 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

सभी के खिलाफ आपराधिक साजिश, विश्वासघात से लेकर आपराधिक कदाचार की धाराओं में FIR हुई है।