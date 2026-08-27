सुभाष चंद्रा के लोन माफी पर राहुल गांधी का निशाना, बोले- बैंक का पैसा निजी संपत्ति

राहुल ने एक्स पर लिखा, 'NCLT- नेता-कंपनी लूट ट्रिब्यूनल। किसान 50,000 न चुकाए तो जमीन नीलाम। वेतनभोगी एक EMI न भर पाएं तो घर पर बैंक के गुंडे पहुंच जाते हैं। गरीब छात्रों को तो शिक्षा तक के लिए लोन नहीं मिलता। मगर, चुनिंदा मित्रों के लिए बैंक का पैसा निजी संपत्ति है- कितना भी निकालो, जो मर्जी चुकाओ। मोदी सरकार ने देश में 2 व्यवस्थाएं बना रखी हैं- एक चंद अरबपतियों के लिए, दूसरी बाकी सबके लिए।'