CBI ने 1,000 करोड़ के साइबर घोटाले में 17 लोगों-58 कंपनियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट

कंपनियां गैंग ने 111 शेल कंपनियों के जरिए किया लेनदेन CBI के अनुसार, इस समूह ने 111 फर्जी कंपनियों और फर्जी खातों के जरिए धोखाधड़ी की रकम को इधर से उधर किया। एक खाते में तो कुछ ही समय के भीतर धोखाधड़ी के 152 करोड़ रुपये जमा किए गए। ये कंपनियां फर्जी निदेशकों, जाली दस्तावेजों और फर्जी पते का इस्तेमाल कर बनाई गई थीं। CBI ने कहा, "इन फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल विभिन्न पेमेंट गेटवे के साथ बैंक खाते और मर्चेंट खाते खोलने के लिए किया गया।"

चीन घोटाले में 4 चीनी नागरिक भी शामिल जांच में पता चला कि घोटाले की शुरुआत 2020 में हुई थी। आरोप है कि 4 चीनी नागरिक- जू यी, हुआन लियू, वेइजियान लियू और गुआनहुआ वांग ने विदेश से ही इस घोटाले का संचालन किया था। इन लोगों ने गैंग में भारतीयों को शामिल किया, जिन्होंने लोगों को फंसाकर उनसे दस्तावेज इकट्ठा किए। इन दस्तावेजों का इस्तेमाल बाद में फर्जी कंपनियां और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फर्जी खाते खोलने में किया गया।

बयान CBI ने कहा- विदेश से संचालित हो रही थी UPI आईडी CBI ने कहा, "2 भारतीय आरोपियों के बैंक खातों से जुड़ी एक UPI आईडी अगस्त 2025 तक एक विदेशी स्थान पर चल रही थी, जो विदेश से धोखाधड़ी के बुनियादी ढांचे पर निरंतर विदेशी नियंत्रण को स्थापित करती है। पीड़ितों को लुभाने से लेकर धन इकट्ठा करने और उसे स्थानांतरित करने तक फर्जीवाड़े को जानबूझकर इस तरह से संरचित किया गया था कि लोगों की पहचान छिपाई जा सके और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पकड़े जाने से बचा जा सके।"

