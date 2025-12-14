पश्चिमी विक्षोभ से कई राज्यों में 2-3 डिग्री बढ़ा तापमान, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम 

बारिश-बर्फबारी बारिश-बर्फबारी से बढ़ेगी सर्दी उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में रविवार (14 दिसंबर) को बारिश-बर्फबारी हो सकती है, जिससे तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। इन इलाकों में नदी-नाले और झरनों का पानी जम गया है। जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरने के आसार हैं। श्रीनगर में सुबह का तापमान माइनस 2-3 डिग्री के आस-पास जा सकता है। शनिवार को कुपवाड़ा में माइनस 2.4 डिग्री दर्ज हुआ। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है।

कोहरा घने कोहरे से होगी परेशानी राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सर्दी का असर कम हो गया है। बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर समेत उत्तर-पश्चिम जिलों में बादल छाने के कारण न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी थोड़ी राहत मिली है और अगले 3 दिन तक शीतलहर का अलर्ट नहीं है। बिहार और उत्तर प्रदेश में के कई शहरों में घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे ठंड का अहसास बढ़ेगा।

Advertisement

वायु प्रदूषण वायु प्रदूषण के कारण बढ़ा धुंध का जोर दिल्ली सहित NCR इलाके में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे रविवार को कोहरे और स्मॉग छाया हुआ है। इससे दृश्यता कमजोर पड़ने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। हवाई अड्‌डे पर भी दृश्यता कम हुई है। राजधानी में बादल छाए रहने से न्यूनतम तापमान 10-11 डिग्री के बीच और अधिकतम तापमान करीब 24 डिग्री तक पहुंच सकता है। रविवार सुबह औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'गंभीर' श्रेणी में 462 दर्ज किया गया है।

Advertisement