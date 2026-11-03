विरोध प्रदर्शनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- प्रदर्शन के दौरान किसी जगह अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं किया जा सकता

लेखन आबिद खान 02:14 pm Nov 03, 202602:14 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में पिछले महीने हुए प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसी जगह पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं कर सकता और ऐसे आयोजनों के लिए निर्धारित स्थलों की एक निश्चित समयासीमा होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारी हर समय कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि किसान, पत्रकार और दूसरे संगठनों को भी विरोध करने का अधिकार है।