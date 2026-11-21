नोटबंदी-GST पर राहुल गांधी के बयानों पर CAIT ने जताई आपत्ति
राहुल गांधी ने हाल ही में नोटबंदी और GST को लेकर जो बयान दिए हैं, वे कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) को बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं।
संगठन ने उनसे गुजारिश की है कि वे इन मुद्दों को राजनीतिक बहस का मुद्दा न बनाएं CAIT का कहना है कि सरकार के हालिया सुधारों से व्यापारियों का जीवन असल में काफी आसान हुआ है।
CAIT ने व्यापारियों के लिए स्वतंत्रता की मांग की
CAIT के महासचिव और चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि नियमों को आसान बनाया गया है। उन्होंने बताया कि CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने भी छोटे व्यवसायों के लिए मुद्रा लोन और डिजिटल इंडिया को बड़ा सहारा बताया है।
खंडेलवाल ने माना कि GST में अभी भी कुछ मुश्किलें हैं, लेकिन CAIT सरकार के साथ मिलकर इन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहा है। खंडेलवाल ने व्यापारियों के लिए और ज्यादा सम्मान, पहचान, आसान कानून, पैसों तक पहुंच, सभी के लिए समान अवसर और बिना डर या परेशानी के व्यापार करने की आजादी की भी मांग की।