CAIT के महासचिव और चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि नियमों को आसान बनाया गया है। उन्होंने बताया कि CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने भी छोटे व्यवसायों के लिए मुद्रा लोन और डिजिटल इंडिया को बड़ा सहारा बताया है।

खंडेलवाल ने माना कि GST में अभी भी कुछ मुश्किलें हैं, लेकिन CAIT सरकार के साथ मिलकर इन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहा है। खंडेलवाल ने व्यापारियों के लिए और ज्यादा सम्मान, पहचान, आसान कानून, पैसों तक पहुंच, सभी के लिए समान अवसर और बिना डर या परेशानी के व्यापार करने की आजादी की भी मांग की।