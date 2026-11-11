पंजाब के संगरूर में बस हादसा: 3 की मौत और 24 घायल, 15 की हालत गंभीर

पुलिस ने बताया है कि खराब मौसम इस हादसे की वजह नहीं था, लेकिन उन्हें शक है कि तेज रफ्तार इसकी एक वजह हो सकती है। पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है।

घायलों में से 15 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पटियाला के राजिंद्रा अस्पताल में भेजा गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस घटना पर दुख जताया है और यह भी आश्वासन दिया है कि सभी घायलों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा।