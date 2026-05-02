जम्मू के बंतलाब में पुल ढहने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत
जम्मू, डोडा और किश्तवाड के बीच सफर करने वालों को इस हफ्ते काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डोडा के पास हुए बड़े भूस्खलन के कारण मुख्य हाइवे बंद हो गया है, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया है।
उधर, शुक्रवार को जम्मू के बंतलाब इलाके में मरम्मत के दौरान एक पुल के गिर जाने से दिक्कतें और बढ़ गई हैं। टीमें इन रास्तों को जल्द से जल्द साफ कर फिर से खोलने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही हैं।
बंतलाब पुल हादसे में 2 मजदूरों की मौत
बंतलाब पुल ढहने के बाद 4 मजदूर मलबे में फंस गए थे। बचाव टीमों ने एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन दुर्भाग्य से 2 मजदूरों की जान चली गई। बाकी फंसे हुए लोगों की तलाश अभी भी जारी है।
इन घटनाओं से यह बात सामने आती है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमजोर हो सकता है। ऐसे में, भविष्य में मरम्मत के कार्यों के लिए बेहतर सुरक्षा इंतजामों की सख्त जरूरत है।