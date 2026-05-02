जम्मू के बंतलाब में पुल ढहने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत देश May 02, 2026

जम्मू, डोडा और किश्तवाड के बीच सफर करने वालों को इस हफ्ते काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डोडा के पास हुए बड़े भूस्खलन के कारण मुख्य हाइवे बंद हो गया है, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया है।

उधर, शुक्रवार को जम्मू के बंतलाब इलाके में मरम्मत के दौरान एक पुल के गिर जाने से दिक्कतें और बढ़ गई हैं। टीमें इन रास्तों को जल्द से जल्द साफ कर फिर से खोलने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही हैं।