BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग ने ईरान युद्ध को लेकर अपनी राय रखी

BRICS शिखर सम्मेलन: शी जिनपिंग बोले- ईरान युद्ध से क्षेत्र के लोगों को भारी नुकसान हुआ

लेखन आबिद खान 04:06 pm Sep 12, 202604:06 pm

क्या है खबर?

BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि मध्य पूर्व में चल रहा युद्ध 'साझा हितों' की पूर्ति नहीं करता है। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक, राष्ट्रपति जिनपिंग ने BRICS देशों से शांति और स्थिरता बनाए रखने में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया और वैश्विक शांति और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर BRICS सदस्यों के बीच बेहतर सहयोग का भी आह्वान किया।