BRICS में आज मोदी-जिनपिंग की मुलाकात, चीन बोला- भारत के साथ मतभेद उचित तरीके से सुलझाएंगे

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, भारत को व्यापारियों पर चीन द्वारा लगाए गए वीजा प्रतिबंधों और प्रमुख प्रौद्योगिकियों और उपकरणों के निर्यात पर लगाए प्रतिबंधों को लेकर चिंता है।

भारत के लिए एक और मुद्दा ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी हिस्से पर चीन द्वारा प्रस्तावित विशाल बांध है। नेपाल बाढ़ के बाद भारत ने पारदर्शिता और सूचना साझाकरण की मांग की है।

वहीं, बीजिंग का कहना है कि सीमा मुद्दे को द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक विकास से अलग रखा जाना चाहिए।